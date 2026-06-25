青森県で震度6強を観測した地震による交通への影響です。JR東日本によりますと、東北新幹線は東京から新青森の間で運転を見合わせています。また、山形新幹線は米沢から東京の上下線、秋田新幹線は盛岡から秋田の上下線でそれぞれ運転を見合わせています。そのほか、大船渡線や釜石線、大湊線、八戸線などの在来線が地震の影響で運転を見合わせています。首都圏の在来線は運転見合わせはなく、とくに混乱はないということです。空