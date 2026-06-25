「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発した。１９日に第２子誕生を発表してから初登板。脳振とうの疑いで前日の試合を欠場したダルトン・ラッシング捕手と今季３度目のバッテリーを組んだ。初回は無失点と上々の滑り出しを見せた。先頭・ラーナックは初球で投ゴロ。この際、前回登板でマメをつぶした右手の指先を気にする場面があった。続くア・リーグトップの２