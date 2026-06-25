長年連れ添った夫を見送り、ひとりの老後を迎えたとき、多くの人が頼りにするのが子どもの存在です。しかし、「家族だから大丈夫」「この子なら安心」そう信じて通帳やキャッシュカードを預けた結果、思いもよらない事態に直面するケースもあります。家族だからこそ起こりやすく、周囲にも相談しづらい「身内によるお金のトラブル」。高齢者の財産を守るために知っておきたい対策について、事例とともにCFPの松田聡子氏が解説しま