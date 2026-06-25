78年の歴史…新世代を牽引する1000馬力オーバーのスポーツカー英国のスポーツカーメーカー、ロータスは2026年5月12日（現地時間）、2030年に向けた新たな事業戦略「フォーカス2030（Focus 2030）」を発表しました。この戦略では、ブランド価値の向上やマルチパワートレイン戦略の推進を柱としており、2028年に登場予定の新型V8ハイブリッドスーパーカー「タイプ135」についても言及しています。【画像】超カッコイイ！ これが