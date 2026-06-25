25日午前7時30分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】地震の時は”この行動”が命を守る日頃からの備えと安全確保の具体例青森県で最大震度6強を観測する強い地震山形県でも最大震度4観測 気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。 山形県内でも最大震度４を観測しています。 突然襲ってくる