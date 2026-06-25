長い距離からでもビタッと止める女子プロのユーティリティ（UT）。彼女たちのフェースの打痕を見ると、ほぼ「ボール1個分」の狭い範囲、それもフェース中央の芯付近にビッシリと集まっている。【写真】トップ女子プロのUT打痕がエグい！フェース中央に打痕がビッシリ「女子プロはUTでも適切に上からヘッドを入れられるため、打痕がフェース中央に集まります。すくい打ちが多いアマチュアの方はフェースのやや下めに打痕が多く付