俳優・石垣佑磨（43）が24日、自身のインスタグラムを更新し、かつて旧ジャニーズ事務所に所属していた実弟・石垣大祐さん（40）とのツーショットを公開した。「器がでかい！俺の弟石垣大祐の池袋のお店に仲間といきました！」と弟とのツーショットを披露。「バーをやってます！頑張ってます」と記した。お店の告知をし、「これからもちょこちょこ顔だします。とりあえずグラスを洗う大事なお仕事手伝おうかな(笑)池袋で