◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル 3―0 スコットランド（2026年6月24日米国・マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、ブラジル（6位）がスコットランド（42位）に3―0で快勝し、首位突破を決めた。勝ち点7でモロッコと並んだが、得失点差で上回った。FWビニシウス（Rマドリード）が前半7分の3戦連発弾を含む2得点と活躍し、FWクニャ（マンチェスターU）も2戦連発と