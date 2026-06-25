ベルギーを公式訪問中の天皇陛下は、およそ600年の歴史のあるルーヴェン・カトリック大学を訪問されました。天皇陛下は、現地時間の24日午後ルーヴェン・カトリック大学の図書館を訪問されました。この大学の図書館は第一次世界大戦でドイツ軍の侵攻により図書館が焼失しました。1921年、昭和天皇が焼け跡を視察したことがきっかけで、日本側はおよそ1万4000冊の本を贈るなど、図書館の再建を支援しました。陛下はその歴史について