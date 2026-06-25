青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、木原官房長官は午前8時半ごろ、臨時会見を開き、青森県六ヶ所村をはじめとした原子力施設について“異常はない”と説明しました。木原稔 官房長官「青森県六ヶ所村をはじめ、原子力施設については、現在のところ異常があったとの報告は受けておりません」木原官房長官は午前8時半に開いた臨時会見で、青森県で最大震度6強を観測した地震による津波の心配はなく、原子力施設の異常に