◇W杯北中米大会1次リーグC組スコットランド0―3ブラジル（2026年6月24日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、スコットランド（FIFAランク40位）はブラジル（同5位）に敗れた。スコットランドは前半7分、DFマッケンナがビルドアップ時にFWビニシウスにボールを奪われ、そのまま右足で流し込まれて失点。前半21分にも不用意なパスをビニシウスに奪われネットを揺ら