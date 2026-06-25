「ウォーシュ・ショック」で米利上げの早期化や連続化の見方に 米金融政策を反映する米2年債利回りは、6月17日のFOMC（米連邦公開市場委員会）以降一段と上昇、政策金利のFFレート誘導目標上限の3.75％からの上ぶれ幅が0.5％近くに拡大してきた（図表1参照）。米2年債利回りは、FOMC前からFFレート上限目標を0.25％以上上回り、1回の利上げを織り込む動きとなっていたが、FOMC後はその利上げの早期化や「0.25％