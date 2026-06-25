5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが24日、兵庫・GLION ARENA KOBEでファンコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の最終公演を開催した。【ライブ写真】大盛り上がり！TXTによる「マツケンサンバII」同公演は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念したファンコンサート。4都市8公演開催され、バンドをコンセプトに、MOA（ファンネーム）と近い距離で一体感を分かち合った。公演はBEOMGYUのギター演奏とHUENINGKAI