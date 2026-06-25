２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万９１７４円９７銭）に比べて２０００円超上昇した。７万１１００円台で推移している。日本時間２５日朝に発表された米半導体大手マイクロン・テクノロジーの決算内容が好感され、東京市場でもＡＩ（人工知能）、半導体関連の銘柄を中心に買われている。