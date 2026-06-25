「北中米Ｗ杯・１次リーグＣ組、モロッコ代表４−２ハイチ代表」（２４日、アトランタ）Ｃ組１次リーグ最終戦が行われ、ＦＩＦＡランク７位で、前回大会４強のモロッコは同８３位のハイチに２勝１分けの勝ち点７で得失点差によりＣ組２位通過が決まった。３２チームが進む決勝トーナメント１回戦では日本が所属するＦ組の１位と対戦する。モロッコはすでに敗退が決まっていたハイチ相手に思わぬ苦戦を強いられた。前半１０分