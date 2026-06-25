米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の発表によると、６月２２日時点で全米のガソリン小売価格は１ガロンあたり４．０４８ドルまで下落した。イラン戦争が終わり、エネルギー価格は落ち着きつつある。ただ、ニューヨーク市場で原油先物はイラン戦争前の水準にほぼ回帰したが、米ガソリン小売価格はイラン戦争前の１ガロンあたり３．０７ドル付近にはまだ遠い。トランプ米大統領は米司法省にガソリン価格につい