秋田朝日放送 25日午前7時30分、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。 気象庁によりますと、この地震で若干の海面変動はあっても津波被害の心配はないということです。 各地の震度は、震度6強が青森県階上町、震度6弱が青森県八戸市、震度5強を青森県と岩手県の各地で観測しています。 秋田県内では最大震度4を観測しました。 JR東日本によりますと、この地震の影響で秋田新幹線は