◆米大リーグメッツ―カブス＝第２試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が、敵地のメッツとのダブルヘッダー第２試合のマウンドに上がった。１回は簡単に３者凡退に仕留めたが、２回１死からアルバレスに初球、ボールぎみの直球を左中間に８号にされた。続くワガマンは今永の体の左側をかすめるライナー性の当たりの二塁内野安打になったが、その際に体の右側に折れ