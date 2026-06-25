◆米大リーグツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が２４日（日本時間２５日）、敵地のツインズ戦で通算３００号本塁打を放った。先発・大谷翔平が初回を無失点に抑え、２回先頭で４番・ベッツが登場。フルカウントからの７球目、高め直球を振り切ると、左中間フェンス奥のブルペンに飛び込む、５試合ぶりの９号本塁打。自身通算３００号のメモリア