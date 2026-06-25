【ダラス（米テキサス州）２４日＝後藤亮太】日本代表ＧＫ鈴木彩艶が、「ザイオンくん」からのエールも力に変えて、１次リーグ第３戦のスウェーデン戦に臨む。前日２３日のナッシュビルの練習拠点では「ザイオン選手大好き僕の名前もＺｉｏｎです―」というボードを掲げていたテネシー州在住で現地の学校に通っているハッター志恩（ざいおん）くん（１２）からエールを受けた。出発直前にバスに乗り込む前に志恩くんのもとま