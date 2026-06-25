◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦モロッコ４―２ハイチ（２４日、アトランタ競技場）既に敗退が決まっていたハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）は、前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク７位）に２―４で敗れた。ハイチは５２年ぶり２度目の大舞台を３戦全敗で終えた。初戦のスコットランドに０―１、２戦目のブラジルに０―３で敗れて迎えた３戦目。前半１０分、レニー・ジョセフが右サイドからの味方のクロスに