◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦スコットランド０―３ブラジル（２４日、マイアミ競技場）Ｃ組の第３戦２試合が行われ、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（ＦＩＦＡランク４２位）は、唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（同６位）と対戦し０―３で敗れた。これでＣ組３位（勝ち点３）で１次リーグを終え、３位通過の吉報を待つ形となった。王国相手に完敗だった。前半７分にＦＷビニシウスに先制を許