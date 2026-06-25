◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦スコットランド０―３ブラジル（２４日、マイアミ競技場）Ｃ組の第３戦２試合が行われ、唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦し３―０で快勝した。これでＣ組１位通過が決まった。前半７分にＦＷビニシウスの３試合連続ゴールで先制すると、同アディショナルタイムにもビニシウスが右からのク