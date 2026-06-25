◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦モロッコ４―２ハイチ（２４日、アトランタ競技場）前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク７位）が、５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）に４―２で勝利した。１次リーグを２勝１分けで終え、勝ち点７で並んだブラジルに得失点差で及ばず２位通過が決まった。前半１０分にハイチに先制を許し、追いかける展開。３９分にアシュラフ・ハキミのゴールで追