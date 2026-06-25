午前7時30分ごろ、震度5強を観測した岩手県二戸市の消防本部によりますと、二戸市の住宅で灯油の入ったタンクが倒れたという通報があり、現在対応しているということです。けが人の情報は入っていないということです。同じく震度5強を観測した岩手県軽米町では、被害は確認されていなということです。