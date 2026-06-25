◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「4番・遊撃」で先発出場。2回の第1打席で先制ソロを放ち、通算300本塁打を達成した。2回、先頭で第1打席を迎えると、相手先発・ライアンに対しフルカウントからの7球目、高め直球を捉え、左中間スタンドに先制の9号ソロを放り込んだ。ダイヤモンドを一周する