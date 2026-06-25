◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組は25日（日本時間26日）に米テキサス州アーリントンで最終第3戦・日本―スウェーデン戦が行われる。24日（同25日）には両チームが各地で最終調整し、スウェーデンもベースキャンプ地の米テキサス州ダラス近郊フリスコで全体練習を行った。ベースキャンプ地は試合会場のAT＆Tスタジアムから約50キロ離れた位置にあり、普段はMLSのFCダラスがホームスタジアムと