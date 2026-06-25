【ニューヨーク共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開催国カナダは24日、3回目のW杯出場で初めての決勝トーナメント進出を決め、国内各地で「最高だ」と喜びの声があふれた。カナダではアイスホッケーが絶大な人気を誇るが、近年はサッカー人気も急上昇している。カナダ放送協会（CBC）は決勝トーナメント進出を速報。試合の行われた西部バンクーバーで歓喜に沸くサポーターの様子や、パブリックビューイ