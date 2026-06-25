日本サッカー協会（JFA）が運営するサッカー日本代表公式Xは25日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催中のイベント「SAMURAI BLUE 祭」について、早期終了すると発表した。台風7号、8号の接近に伴い、来場者の安全を最優先に判断したという。「SAMURAI BLUE祭」は、日本代表を応援するリアルイベントとして今月11日に開幕。28日までの開催を予定し、日本代表パートナー企業の協力のもと、日本文化に根差した「祭」をコンセプト