6月25日7時30分、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測されました。東北電力によると、岩手県の盛岡市で約90軒、一戸町で約200軒が停電している。