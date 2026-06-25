２５日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９３９円高の７万０１１４円と大幅反発で始まった。半導体関連株は軒並みカイ気配スタートとなっている。 米マイクロン・テクノロジー＜MU＞が前日の米株取引終了後（日本時間２５日早朝）に発表した３～５月期決算は純利益が前年同期比１５倍と急拡大し、市場予想を上回った。今後の業績見通しについても好調な見方を示し、これを受