「見ると幸せになれる」という都市伝説とともに愛されてきた“新幹線のお医者さん”こと「ドクターイエロー」（JR西日本・T5編成）が、老朽化にともない2027年1月をもって検測運転を終了。引退することが正式発表されました。先行して引退したJR東海のT4編成に続き、これで黄色い新幹線は日本のレールから完全に姿を消すことになります。本記事では、21年にわたる検測の歴史をはじめ、「最後にドクターイエローに乗車できる夢の特