名古屋市中区で路上生活者の男性の服に火を点けてやけどを負わせたとして、少年ら2人が逮捕されました。 【写真を見る】路上生活者の布団をめくって花火を投げ入れたか… 服に着火し男性やけど 少年ら2人逮捕 逮捕されたのは、名古屋市西区に住む無職加瀬由樹容疑者(22)と、岩倉市に住む無職の少年(17)です。 警察によりますと、2人は今月19日午前3時前、中区内の歩道橋下で寝ていた路上生活者の男性の布団をめくってTシャツに