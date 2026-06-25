現地６月24日に北中米ワールドカップのグループC最終節が行なわれ、順位が確定した。１位でフィニッシュしたのは、24年ぶり６度の優勝を目指すブラジル（勝点７）。初戦でモロッコと１−１で引き分けた後、ハイチとスコットランドに３−０で大勝した。勝点はモロッコと同じ７だが、得失点は最多の６でトップ通過した。２位は前回ベスト４のモロッコ（勝点７）。ブラジル戦を経て、スコットランドを１−０、ハイチを４−２で