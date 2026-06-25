25日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比475ポイント高の3万6475ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5993.5ポイントに対しては481.50ポイント高。 株探ニュース