25日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝161円76銭前後と、前日午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円66銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース