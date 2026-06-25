2026年6月23日、中国メディアの界面新聞は原油価格の高騰や新エネルギー車（NEV）の急速な普及を背景に、中国のガソリン車市場が大きな転換点を迎えていると報じた。中国乗用車協会（CPCA）のデータによると、5月のガソリン車の小売販売台数は前年同月比39％減となり、中国乗用車市場全体の販売減少率（22．1％減）を大きく上回った。また、同月の主要な販売ランキングではガソリン車がトップ10から姿を消した。北京市内の合弁ブラ