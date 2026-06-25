TikTokフォロワー7万人を超えるシンガーソングライター、坂本櫻（さかもとさくら）。 その坂本櫻が6月24日(水)、7ヶ月連続となる新曲「たゆたう」をデジタルリリースした。 昨年12月「醒めない夢」、今年1月「君へ」、2月「遠路」、3月「sakura」、4月「夕空」、5月「夜叉」に続く新曲「たゆたう」は、幻想的なピアノの演奏と打ち込みの優しいビートで始まる。 世界に、人生に対峙し