今年4月よりメンバーの原点であるさくら学院を背負い、次なる表現へと昇華させる新プロジェクト「SAKURAIZATION」を展開中の4人組アイドルグループ、@onefive。 その@onefiveが6月24日(水)、「♡革命少女S♡」「M1X5R」に続く第3弾楽曲として、新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を配信リリース。また、Music Videoも公開された。 【MV】@onefive - 「無敵☆ア