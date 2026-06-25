アニメ、漫画のキャラクターの新解釈をコンセプトに、作詞・作曲・編曲・歌唱・MIXまでを1人で担うシンガーソングライター、“珀”。 その珀が7月29日(水)、自身が影響を受け、リスペクトする気鋭のボカロPを迎えての三連作第二弾として、「仮死化」などのヒット曲で知られる人気ボカロP「遼遼」を迎えて制作した新曲「Cradle」を配信リリースする。 「Cradle」＝“ゆりかご”というタイトルの