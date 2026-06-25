この記事の内容：JR東日本が導入を目指すウォークスルー改札とはどんなものか記事の重要ポイント：UWBを使ったウォークスルー改札の導入を目指すUWBの技術は広く使われており、日本だけのものにはならない可能性が高い2027年春にテストを開始予定2026年度末でSuicaペンギンが“卒業”することになり、Suicaが新しい世界に踏み出そうとしています。世界的にも「タッチで乗車」「タッチで決済」で先行してきたSuicaが目指す次の世界