声優アーティスト・内田真礼（うちだ まあや）の新曲「ベリーグッド・エンカウント」が7月12日(日)配信リリースされる。 「ベリーグッド・エンカウント」は、7月11日(土)より放送開始されるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』のエンディングテーマ。 TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』には、内田真礼自身も「紬奈愛琉」役として出演することも発表されている。