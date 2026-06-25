「あれはヤバかったです。危なかったです」お笑いタレントの宮川大輔が、日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』の過酷なロケについて語った――。宮川大輔○「前見たらつま先があったんで、よかった〜って」同番組の“お祭り男”として、2007年から現在まで、世界のお祭りで体を張ってきた宮川。20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』では、はじめてのロケを振り返り、「スタジオで全然ウケてなくて……。死ぬ