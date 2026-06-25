25日午前7時30分ごろの地震で震度6強を観測した青森県によりますと、災害対策本部が設置され、現在、情報を収集中だということです。最大震度5強を観測した岩手県によりますと、これまでに被害の情報は入ってきていないということです。県庁内でも物が落ちるなどの被害は確認されていないということです。災害対策本部の担当者は「体感で30秒以上揺れた。最初は弱かったが、強い揺れが10秒ほど続いた後、弱い揺れが結構長く続いた