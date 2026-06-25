２５日午前７時半ごろ、青森県で震度６強と震度６弱、岩手県で震度５強、宮城県で震度５弱、北海道、秋田、山形両県で震度４、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、各県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は岩手県沖。震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）６・９と推定される。神奈川で震度３を記録したのは、横浜市西区、中区。震度２は、横浜市鶴見区、神奈川区、