コスモエネルギーホールディングス(以下、コスモエネルギーHD)は6月5日、長野県信濃町にある「C.W.ニコル・アファンの森財団」(以下、アファンの森)で社員向けのエコツアーを実施した。社員に環境保全活動への理解を深めてもらうことを目的とする取り組みで、抽選で選ばれたコスモエネルギーグループの約20人が参加。コスモエネルギーHDの山田茂社長も同行し、森づくりや生物多様性について学んだ。 コスモエネルギーHDのエコツア