ロッテの藤原恭大が23日の中日二軍戦（ZOZOマリンスタジアム）で実戦復帰を果たし、ここまで復帰後2試合に二軍戦に出場している。今季に向け、長打を狙う打撃スタイルを目指す中で、“首位打者”と“最多安打”のタイトルを目標に掲げてきた藤原はオープン戦で打率.385をマークし、開幕してからも4月3日のソフトバンク戦で1−2の9回二死二、三塁の第5打席、杉山一樹が1ストライクから投じた外角のストレートをライトオーバーの