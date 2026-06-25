トレカ市場は、いまも大きな存在感を保っている。一方で、かつてのポケカブームのように「買えば上がる」「高く仕入れても売れる」という空気は、以前ほど強くない。市場が落ち着き始めたいま、カードショップには目利きや話題性だけでなく、買い取り額や支払いの管理、手元資金の厚さが問われるようになっている。その象徴ともいえるのが、東京・秋葉原のトレーディングカード専門店で起きたスピード破綻だ。オープンからわずか2