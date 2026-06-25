老後の生活を支える大きな原資となる「退職金」。現役世代にとっては将来の安心を左右する存在ですが、実際に退職金を受け取ったシニア世代は、いくらほど支給され、どのような実感を持っているのでしょうか。そこで今回は、40代以上の会社員をしているマイナビニュース会員302名を対象に「退職金に関するアンケート」を実施し、実際の支給額やその使い道、金額に対する率直な本音を尋ねました。受給者たちのリアルな声から、現代