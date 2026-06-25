日本野球機構（NPB）は24日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）に抜かれ前日4位に転落した村林一輝（楽天）が1日で3位に戻った。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が